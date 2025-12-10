Démographie : vers un décrochage inédit entre recettes et dépenses publiques ?

La chute des naissances et le vieillissement de la population vont entraîner un décrochage entre les recettes et dépenses publiques.

La Cour des comptes a tiré la sonnette d’alarme : la France entre dans une zone de turbulence démographique qui pourrait mettre à mal l’équilibre même de son modèle social. La baisse marquée des naissances, combinée au vieillissement accéléré de la population, va provoquer ce que les magistrats appellent un « décrochage » entre les recettes et les dépenses publiques.

Mais que signifie concrètement ce mot, « décrochage » ? Simplement que les deux courbes – celle de l’argent qui rentre et celle de l’argent qui sort – ne vont plus évoluer ensemble. D’un côté, les recettes issues du travail vont diminuer parce qu’il y aura moins d’actifs. De l’autre, les dépenses vont s’envoler parce qu’il y aura davantage de retraités, davantage de soins à financer, davantage de besoins liés à une population vieillissante.

Et derrière ce constat froidement comptable, se cache en réalité un problème de fonctionnement du pays. Car notre modèle social a été construit sur une pyramide démographique qui n’existe plus : une base large d’actifs finançant une minorité de retraités. Cette architecture reposait sur une condition implicite que l’on ne dit jamais à voix haute : il faut suffisamment de gens pour faire tourner la société. S’il manque des bras, tout le système se dérègle.

L'effet ciseau C’est l’effet ciseau : au moment même où certains métiers deviennent extrêmement nécessaires – aides-soignants, infirmiers, auxiliaires de vie, métiers du grand âge, mais aussi enseignants, chauffeurs, techniciens de maintenance – la main-d’œuvre disponible pour les exercer s’effondre. Le besoin explose, la capacité à y répondre s’amenuise.

Le risque n’est donc pas seulement budgétaire. Ce n’est pas uniquement que nous aurons moins d’argent dans les caisses sociales pour financer les retraites, la santé ou la dépendance. Le risque est structurel : nous pourrions manquer d’humains pour tenir les métiers indispensables à une société vieillissante.

Le vrai défi démographique est là : comment continuer à faire fonctionner un pays quand le nombre d’actifs recule, quand la demande de services augmente et quand les métiers essentiels peinent déjà à recruter ? La question n’est plus seulement celle du financement du modèle social, mais de la capacité même à le faire vivre.