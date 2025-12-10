L’incroyable alliance pour préserver la Grande Forêt Maya

L’été dernier, le Mexique, le Guatemala et le Belize ont scellé un accord sans précédent. Une incroyable alliance pour préserver la Grande Forêt Maya.

La Grande Forêt Maya, qui s’étend du sud du Mexique au Guatemala en passant par le Belize, constitue aujourd’hui la deuxième plus vaste forêt tropicale du continent américain après l’Amazonie. Face aux pressions croissantes qui menacent cette zone exceptionnelle (déforestation, exploitation illégale du bois, incendies récurrents ou encore perte de biodiversité), les trois pays ont annoncé un accord historique visant à assurer sa protection durable et à renforcer leur coopération environnementale.

Cet accord, présenté officiellement le 15 août dernier, marque une étape importante dans la gouvernance écologique régionale. Il prévoit la création d’un corridor bioculturel, un espace transfrontalier pensé pour préserver la continuité des écosystèmes tout en tenant compte des pratiques culturelles et des modes de vie des populations locales. L’idée est de favoriser une coordination étroite entre les trois gouvernements afin de mettre en place des actions concertées dans plusieurs domaines clés. Parmi les axes prioritaires figure la prévention des incendies, un problème amplifié par le changement climatique et les activités humaines.

Les pays souhaitent développer des systèmes de surveillance partagés, des protocoles d’alerte communs et des équipes de gestion des feux capables d’intervenir rapidement des deux côtés des frontières. Une attention particulière sera également portée à la lutte contre l’exploitation illégale du bois, un commerce clandestin qui fragilise la forêt et alimente des réseaux criminels. L’accord ambitionne de renforcer les contrôles, d’harmoniser certaines législations et d’améliorer la traçabilité des produits forestiers.

Autre volet essentiel : la gestion durable de la forêt, avec des initiatives visant la régénération des sols, l’utilisation raisonnée des ressources et la promotion de produits forestiers non ligneux. L’objectif global est de préserver les 5,7 millions d’hectares de jungle qui composent la Grande Forêt Maya, un véritable sanctuaire naturel où près de 7 000 espèces sont recensées, dont plusieurs sont menacées ou considérées comme prioritaires pour la conservation.

Faire figure d’exemple L’accord inclut enfin une dimension sociale forte. Conscients que la préservation d’un tel espace ne peut se faire sans les communautés qui y vivent, les trois pays souhaitent encourager des projets d’autonomie alimentaire, de gestion communautaire des ressources et de développement économique local. L’idée est de montrer qu’il est possible d’associer protection de l’environnement et amélioration des conditions de vie.