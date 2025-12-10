Elle bat le record mondial d’écoute de Taylor Swift à 13 ans

D’abord persuadée qu’il s’agit d’un classement national, Emma comprend rapidement que sa performance est mondiale . Une fierté immense pour l’adolescente, interrogée par la presse américaine. Son titre préféré ? The Albatross, qu’elle écoute en boucle depuis des mois.

Emma Wood n’en revient toujours pas. A seulement 13 ans , cette jeune Américaine a découvre qu’elle est l’auditrice numéro 1 mondiale de Taylor Swift sur Spotify en 2025. En consultant sa rétrospective annuelle, elle réalise qu’elle a écouté son idole pendant près de 450 000 minutes , soit l’équivalent de 312 jours de musique non-stop . Un chiffre vertigineux.

Sa mère explique que cette passion remonte à 2014, lorsque sa fille découvre Shake It Off à l’âge de deux ans. Depuis, l’amour pour Taylor Swift ne l’a jamais quittée. Mais au-delà de la musique, cette relation a aussi une dimension thérapeutique : Emma a traversé une période de dépression et d’anxiété, et les chansons de la star l’ont aidée à aller mieux. Elle affirme aujourd’hui que la musique de Taylor l’a réellement apaisée.

Sur les réseaux sociaux, son record suscite autant d’admiration que de critiques. Mais la jeune fan, elle, assume pleinement. Inspirée par son idole, elle rêve désormais de devenir chanteuse, poétesse ou compositrice.

Son plus grand souhait reste encore à réaliser : assister enfin à un concert de Taylor Swift. Un rêve rendu difficile par les soucis de santé de sa mère. Mais l’histoire d’Emma pourrait bien, un jour, toucher directement la superstar.