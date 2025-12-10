Pierre Garnier s’offre Orelsan et Matt Pokora en concert à l’Accor Arena

Pierre Garnier franchit un cap majeur dans sa jeune carrière. Devant près de 15 000 spectateurs, le grand gagnant de la Star Academy 2023 a investi hier, pour la première fois, l’Accor Arena en tête d’affiche. Ce concert événement marque aussi la fin de sa tournée Chaque Seconde, après près de 100 dates à travers la France, la Belgique et la Suisse.

Porté par un public familial et survolté, le chanteur enchaîne ses hits Ceux qu’on était, Comme toi ou encore A mes côtés. Mais ce sont surtout les invités surprise qui font basculer la soirée dans une autre dimension.

Oli rejoint Pierre sur scène pour une version partagée de Sur la lune. Le rappeur salue la sincérité et l’énergie du jeune artiste, déclenchant une ovation.

L’émotion monte encore d’un cran quand Orelsan fait une apparition inattendue. Le rappeur normand partage avec Pierre Garnier La Terre est ronde, un clin d’œil fort aux racines du chanteur. Un moment suspendu, applaudi debout par toute la salle.