Les populations d’espèces protégées augmentent, et c’est une bonne nouvelle !

Dans un paysage où la biodiversité s’effrite un peu plus chaque année, une nouvelle vient ranimer l’espoir : les espèces protégées, elles, reprennent vie. Et la tendance n’est pas anodine. En France métropolitaine, les populations d’espèces placées sous protection ont bondi de 120 % depuis 1990. Une progression spectaculaire, presque inespérée, qui rappelle une vérité simple mais cruciale : lorsque l’on protège sérieusement le vivant, il répond. Il renaît. Il revient.

Un chiffre en contraste avec la chute observée de la biodiversité. Surexploitation des forêts, disparition de 50% des zones humides en un siècle, 70% des haies détruites depuis 1950, l’ONG tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme et réclame des mesures. Car la disparition progressive de ces milieux naturels, entraine inévitablement la disparition des espèces.

Lynx et flamants roses

Dans son rapport, l’ONG fait un état des lieux des espèces qui « se portent mieux » qu’au siècle dernier. Le lynx, par exemple, chassé autrefois pour sa fourrure, est revenu dans le Jura après avoir été réintroduit en Suisse. 150 à 200 félins sont aujourd’hui recensés.

En Camargue, la création de sites protégés et la restauration des zones humides a permis au flamant rose de s’épanouir à nouveau. Aujourd'hui, « la Méditerranée française accueille plus de 70'000 flamants roses au printemps », précise WWF France.