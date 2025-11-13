DJ Snake et Mylène Farmer préparent-ils un titre ensemble ? Les indices qui affolent les fans

DJ Snake, dont on vient d’annoncer la participation au Chambord Live, vient tout juste de dévoiler Nomad, son troisième album, porté par Paradise, une reprise du tube de Phil Collins, et des collaborations internationales (Stray Kids, J Balvin, Travis Scott…). Invité dans l’émission En aparté sur Canal+, il a expliqué son attachement au format album malgré une industrie musicale dominée par l’instantanéité : selon lui, chaque disque « capture une période de vie », loin des logiques purement commerciales.

Mais une question brûle les lèvres des fans : pourquoi aucun morceau avec Mylène Farmer, alors que la chanteuse l’a rejoint de façon inattendue sur scène aux Arènes de Nîmes ? Leur apparition complice avait laissé espérer une collaboration imminente. Grand admirateur de l’icône, qu’il qualifie de « patronne », DJ Snake raconte avoir grandi en regardant ses clips mystérieux qui le fascinaient autant qu’ils l’effrayaient.

S’il reste discret sur une éventuelle collaboration, le DJ admet que leurs échanges l’ont marqué : « Notre rencontre m’a beaucoup touché… J’ai beaucoup appris ». Une phrase qui a suffi à relancer les théories : et si ces “rencontres” évoquaient des sessions en studio ?