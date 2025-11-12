Ed Sheeran proposera une expérience inédite à ses fans sur Netflix

Le 21 novembre prochain, les abonnés de Netflix pourront découvrir ONE SHOT with Ed Sheeran, un documentaire musical d’une heure consacré à l’artiste britannique. Guitare en main, Ed Sheeran embarque les spectateurs pour une balade musicale à travers les rues de New York, le tout filmé en plan-séquence, une véritable prouesse technique.

Une expérience musicale inédite

Pour ce projet, Ed Sheeran s’est associé à Philipp Barantini, réalisateur britannique primé aux Emmy Awards, connu notamment pour son travail sur la mini-série Adolescence, également tournée en plan-séquence.

C’est donc à travers cette technique du « one shot » que le chanteur se laisse suivre dans les rues de la Grosse Pomme. Guitare à la main, il improvise des concerts intimes et spontanés : dans des bars, sur les toits, dans le métro ou même sur le trottoir. Tout au long du parcours, passants et fans assistent, souvent par surprise, à ces performances uniques.

Ed Sheeran bientôt en tournée

L'artiste britannique s'apprête à revenir sur scène pour défendre son 8eme album studio, Play. Il sera d'ailleurs en concert à Paris, au Zénith, le 1er décembre prochain. Un concert qui se jouera à guichet fermé.