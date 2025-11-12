Ed Sheeran proposera une expérience inédite à ses fans sur Netflix
Publié : 12 novembre 2025 à 11h22 par Elodie Quesnel
"One Shot with Ed Sheeran". C'est le titre de ce nouveau projet vidéo proposé par le chanteur et la plateforme Netflix. Sortie prévue le 21 novembre 2025.
Le 21 novembre prochain, les abonnés de Netflix pourront découvrir ONE SHOT with Ed Sheeran, un documentaire musical d’une heure consacré à l’artiste britannique. Guitare en main, Ed Sheeran embarque les spectateurs pour une balade musicale à travers les rues de New York, le tout filmé en plan-séquence, une véritable prouesse technique.
Une expérience musicale inédite
Pour ce projet, Ed Sheeran s’est associé à Philipp Barantini, réalisateur britannique primé aux Emmy Awards, connu notamment pour son travail sur la mini-série Adolescence, également tournée en plan-séquence.
C’est donc à travers cette technique du « one shot » que le chanteur se laisse suivre dans les rues de la Grosse Pomme. Guitare à la main, il improvise des concerts intimes et spontanés : dans des bars, sur les toits, dans le métro ou même sur le trottoir. Tout au long du parcours, passants et fans assistent, souvent par surprise, à ces performances uniques.
Ed Sheeran bientôt en tournée
L'artiste britannique s'apprête à revenir sur scène pour défendre son 8eme album studio, Play. Il sera d'ailleurs en concert à Paris, au Zénith, le 1er décembre prochain. Un concert qui se jouera à guichet fermé.