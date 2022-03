Envie d'évoluer dans votre carrière ? Le SEFCO de Bourges peut vous y aider !

"PRÈS DE CHEZ VOUS" VOUS FAIT DÉCOUVRIR LE SEFCO "PRÈS DE CHEZ VOUS" VOUS FAIT DÉCOUVRIR LE SEFCO

Il s’agit d’identifier avec l'équipe pédagogique les pré-requis avant l'entrée en formation. Le but est d’alléger si ces possible le parcours de formation en prenant en compte votre parcours antérieur (VAPP). Le SEFCO est là aussi pour rechercher les financements pour financer le parcours de formation et vous accompagner tout au long du parcours.

Reprendre ses études à l'Université, c'est possible ! En fonction de son projet professionnel, il est parfois pertinent de reprendre le chemin de la formation pour acquérir de nouvelles compétences, notamment lorsqu'on est en reconversion professionnelle, lorsque nous voulons évoluer vers des postes à responsabilités. C’est justement le rôle du SEFCO (service de formation continue) d’analyser avec vous votre projet professionnel et vos motivations.

Les candidats qui souhaitent reprendre leur étude peuvent utiliser leur CPF pour financer ou co-financer leur projet de formation. Les salariés peuvent également s'orienter vers l'organisme 'Transition Pro' ou vers leur entreprise dans le cadre de 'Pro A'. Le SEFCO dispose également d'un partenariat avec la Région Centre Val de Loire qui finance chaque année des demandeurs d'emploi. Certaines personnes font le choix du contrat de professionnalisation.

Chaque année, SEFCO accueille dans le Cher et dans l'Indre environ 50 personnes en reprise d'étude sur des niveaux BUT et licence (Bac +3) et niveau Master (Bac+5). Les personnes en reprise d'étude sont très motivées et investit dans leur projet de reprise d'étude. Même si une reprise d'étude demande de l'investissement, les candidats obtiennent leur diplôme.