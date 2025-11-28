Fauteuils roulants : une prise en charge intégrale pour garantir la mobilité de tous dès 2025

Un changement historique pour les personnes en situation de handicap. Plus d’un million de personnes utilisent un fauteuil roulant au quotidien en France. Jusqu’ici, la prise en charge dépendait du type de fauteuil, des besoins spécifiques et des financements complémentaires. Résultat : des démarches complexes et un reste à charge parfois très élevé, notamment pour les modèles adaptés à des handicaps lourds.

À partir du 1er décembre 2025, tout cela va changer. La réforme annoncée lors de la Conférence nationale du handicap en 2023 entre enfin en vigueur, avec une promesse : rendre le fauteuil roulant accessible à tous, sans condition de ressources.

Ce qui va changer concrètement

L’Assurance maladie deviendra le financeur unique, avec une prise en charge à 100 % dès lors qu’une prescription médicale ou ergothérapique valide le besoin de compensation. Plus d’avance de frais, plus de démarches multiples : la demande sera centralisée, facilitant l’accès au matériel.

Les équipements spécifiques non listés dans la nomenclature pourront être pris en charge sur devis, avec un délai maximum de réponse de deux mois. Sans réponse ? Le silence vaudra accord.Une avancée cruciale pour les personnes ayant des besoins très personnalisés (posture, maintien, transfert…).

La réforme vise également à fluidifier le parcours : une seule entrée, une seule décision, un délai mieux encadré. Un progrès attendu pour de nombreux usagers qui se heurtaient auparavant à des mois d’attente. On note également une grande nouveauté, les fauteuils de sport seront désormais pris en charge, qu’il s’agisse de basket fauteuil, tennis, rugby ou athlétisme. Une reconnaissance de l’importance du sport dans la santé et l’inclusion.

Une réforme indispensable

Jusqu’à présent, les usagers devaient combiner plusieurs sources de financement : mutuelles, MDPH, aides locales… avec un reste à charge souvent « conséquent », selon les autorités. Pour les 150 000 personnes qui acquièrent un fauteuil roulant chaque année, cette réforme représente une véritable révolution : la fin des obstacles financiers et administratifs, au profit d’un droit réel à la mobilité.

Cette prise en charge intégrale constitue l’une des mesures les plus importantes de ces dernières années pour les personnes en situation de handicap, celles en perte d’autonomie et les victimes d’accidents. Elle permettra à chacun d’accéder au matériel adapté à ses besoins, sans compromis. D’ici décembre 2025, de nouvelles informations seront publiées, notamment via la foire aux questions du ministère de la Santé, qui détaille déjà les règles concernant la location, le renouvellement ou encore les réparations.