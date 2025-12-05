Pierre Garnier : son concert parisien retransmis à Noël

Pierre Garnier continue de vivre une ascension fulgurante. Actuellement sur les routes avec son Chaque Seconde Tour, le grand gagnant de la Star Academy 2023 s’apprête à marquer un nouveau tournant dans sa jeune carrière. Le mardi 9 décembre, il investit l’Accor Arena de Paris pour un concert qui s’annonce déjà comme l’un des temps forts de sa tournée.

Et pour ceux qui n’auront pas la chance d’être sur place, bonne nouvelle : TFX diffusera le show le 23 décembre, en plein cœur des fêtes. Une date symbolique, qui vient clôturer deux années complètement folles pour le chanteur, comme l’indique le groupe TF1. La soirée promet d’être grandiose, avec la présence annoncée de plusieurs invités de prestige, dont les noms restent encore tenus secrets.

Ces derniers mois, Pierre Garnier a déjà partagé la scène avec Helena ou encore Matt Pokora. Les fans espèrent donc de nouvelles retrouvailles spectaculaires à Paris. Porté par le succès monumental de son album Chaque Seconde, certifié triple disque de platine, l’artiste confirme qu’il est désormais l’un des visages incontournables de la nouvelle scène française.

Pour patienter jusqu’à la diffusion, le public peut déjà se replonger dans l’ambiance grâce à l’album live de la tournée, disponible dès maintenant. Un avant-goût de la magie à venir.