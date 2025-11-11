Grammy Awards 2026 : on vous explique pourquoi Taylor Swift n'est pas nominée pour cette édition
Publié : 12h07 par Elodie Quesnel
Les nominations pour les Grammy Awards 2026 sont tombées. Et surprise, malgré la sortie de son 12e album, The Life of the Show Girl, Taylor Swift n'est pas nominée pour cette édition. On vous explique pourquoi.
La cérémonie, qui récompense entre autres l’excellence de l’industrie musicale américaine, vient de dévoiler ses nominations. Et cette année, surprise : en parcourant la liste des nommés, aucune trace de Taylor Swift. Pourtant, depuis le début de sa carrière, la chanteuse a été nommée pas moins de 58 fois et a remporté 14 Grammy Awards.
Si son dernier album, The Life of the Show Girl, n’apparaît pas dans la liste, la raison est très simple.
La régle, c'est la régle
Non, il ne s’agit pas d’un boycott, mais simplement du respect du règlement.
Pour être nommé, un titre ou un album doit être sorti entre le 31 août 2024 et le 30 août 2025. Or, le douzième album de Taylor Swift est paru le 3 octobre 2025, soit hors délai.
La chanteuse américaine n’est pas la seule grande absente : Rosalía est également écartée de la compétition, son album Lux étant lui aussi sorti après la période d’éligibilité, malgré l’engouement qu’il a suscité à sa sortie.
Lady Gaga en tête des nominations
Taylor Swift étant hors course, qui domine cette 68e édition des Grammy Awards ?
En tête, Kendrick Lamar décroche pas moins de neuf nominations, suivi de Lady Gaga avec sept. Sabrina Carpentertire également son épingle du jeu avec six nominations.
Et cocorico : la France sera représentée dans la catégorie électro, grâce à Gesaffelstein et David Guetta, nommés dans la catégorie Meilleur remix pour Abracadabra et Golden.