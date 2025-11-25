Helena invitée dans The Voice Kids Belgique : une apparition attendue et remarquée

De la Star Academy à The Voice Kids Belgique, Helena fait une nouvelle fois parler d’elle. La chanteuse belge sera présente ce mardi soir sur la RTBF pour participer à une émission du célèbre télécrochet. Une apparition très attendue par les fans des deux programmes.

La jeune artiste rejoint l’équipe du coach Joseph Kamel, qu’elle viendra épauler lors de la redoutée étape des battles. Helena apportera son regard, son expérience récente de talent télévisé et ses conseils aux jeunes candidats de l’équipe.

Dans une interview accordée à Ciné Télé Revue, Helena revient sur cette collaboration et sur sa complicité avec Joseph Kamel. Elle confie avoir vécu un moment fort et ne pas avoir hésité à accepter l’invitation : "Enfant, j’étais une grande fan du concept et j’aimais autant regarder la version belge que la version française, souvent avec mes parents ou mes copines. J’ai toujours été friande de télécrochets. "

Helena bientôt coach dans un télécrochet ?

Interrogée sur une éventuelle participation en tant que coach dans l’avenir, Helena se montre prudente. La chanteuse, révélée par la Star Academy, estime ne pas être prête pour un tel rôle :

"Je viens à peine de débuter ma carrière d’artiste et je n’ai pas envie de me précipiter. J’ai encore tellement de choses à me prouver."

Elle conclut avec sagesse : "Chaque chose en son temps."