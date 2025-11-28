Huit nouveaux titres pour la réédition de l'album "Adrénaline" de M.Pokora
Publié : 28 novembre 2025 à 14h19 par Elodie Quesnel
Crédit image: M. Pokora
M. Pokora sort ce vendredi 28 novembre, une réédition de son album "Adrénaline". Avec en bonus huit nouveaux titres.
Alors qu’il a rempli l’Accor Arena le 25 novembre dans le cadre de l’Adrenaline Tour, M. Pokora dévoile un nouveau cadeau pour ses fans. C’est ce vendredi 28 novembre que sort la réédition de son dernier album Adrénaline.
Huit nouvelles chansons
Dans cette réédition, les fans pourront découvrir huit titres inédits, en plus des douze morceaux présents dans la première version. Parmi ces nouvelles chansons, deux sont déjà bien connues du public : Mille fois, coproduite avec Joseph Kamel et Daisy, ainsi que Reflet.
En tournée jusqu'en octobre 2026
En attendant, M.Pokora poursuit sa tournée aux quatre coins de la France. À Poitiers ou encore Bordeaux en ce mois de décembre. Ou encore le Mans, Orléans et Tours.