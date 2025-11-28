Huit nouveaux titres pour la réédition de l'album "Adrénaline" de M.Pokora

Alors qu’il a rempli l’Accor Arena le 25 novembre dans le cadre de l’Adrenaline Tour, M. Pokora dévoile un nouveau cadeau pour ses fans. C’est ce vendredi 28 novembre que sort la réédition de son dernier album Adrénaline.

Huit nouvelles chansons

Dans cette réédition, les fans pourront découvrir huit titres inédits, en plus des douze morceaux présents dans la première version. Parmi ces nouvelles chansons, deux sont déjà bien connues du public : Mille fois, coproduite avec Joseph Kamel et Daisy, ainsi que Reflet.