"Hunter" de Dido : le trésor discret qui sent bon les années 2000

Sorti en 2001, « Hunter » arrive comme le troisième single du tout premier album de Dido. Forcément, la barre était haute : ses deux précédents titres avaient déjà embrasé les charts et installé sa voix éthérée partout en radio. Même s’il n’a pas provoqué la même déferlante mondiale, « Hunter » a largement trouvé son public en Europe, confirmant que No Angel n’était pas juste un coup de chance, mais bien un phénomène.

Ce qui rend le morceau encore plus touchant, c’est son histoire. Dido l’a écrit très tôt, avant la célébrité, avant les tournées, avant que la musique devienne son quotidien. Un titre intime, resté longtemps dans l’ombre, qu’elle n’a finalement décidé d’inclure qu’au dernier moment. Heureusement : il est devenu l’un de ces sons qui, dès les premières notes, nous replongent dans l’ambiance pop downtempo du début des années 2000.

Au final, « Hunter » reste un bijou discret, une pépite nostalgique qui prouve que No Angel mérite amplement son statut d’album culte de la décennie. Une vraie capsule temporelle, comme on les aime.