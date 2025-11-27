Il parcourt 7 600 km à pied pour sensibiliser à Parkinson : l’incroyable tour de France de Théo
Publié : 27 novembre 2025 à 16h26 par Rubens Constantino
Depuis presque un an, Théo Vetil traverse la France à pied pour une mission qui dépasse largement le défi sportif : faire connaître la maladie de Parkinson qui touche sa tante. À seulement 26 ans, le jeune Breton a déjà parcouru plus de 7 600 kilomètres, porté par la solidarité des Français… et par l’amour qu’il porte à sa famille.
Pour Théo, tout commence en Bretagne, le 11 janvier dernier. Ce jour-là, il s’équipe de son sac, de quelques vêtements, d’un duvet… et surtout d’une conviction : marcher pour soutenir sa tante, diagnostiquée il y a neuf ans. « J’avais envie de m’engager pour elle, de faire quelque chose de concret », confie-t-il à ceux qu’il croise sur sa route.
Depuis, il marche en totale autonomie, parfois sous la pluie, parfois dans le froid, parfois avec le vent breton en pleine figure. Mais il avance, jour après jour, toujours avec la même détermination.
Une aventure humaine
Chaque étape est une histoire. Chaque rencontre, un moteur.
Sur les réseaux sociaux, où il partage son quotidien, Théo raconte les kilomètres avalés, les jambes qui tirent, mais aussi les sourires, les partages, les confidences. « 41 kilomètres aujourd’hui… je commence à sentir les jambes », plaisantait-il récemment dans une vidéo tournée à Carentan.
Mais l’aventure n’est jamais vraiment solitaire : des dizaines de personnes touchées par Parkinson, elles ou leurs proches, le rejoignent régulièrement pour marcher un bout à ses côtés.
Marcher ensemble pour briser le silence autour de la maladie
Dans la Manche, entre Saint-Vaast-la-Hougue et Néville-sur-Mer, une dizaine de marcheurs l’attendaient pour l’accompagner. Parmi eux, Franck Lecœur, diagnostiqué il y a trois ans. « Il y a des hauts et des bas… Le mieux, c’est les hauts », explique-t-il en souriant. Sa présence aux côtés de Théo dit tout : la marche, c’est une manière de prouver qu’on continue d’avancer, malgré la maladie. Et c’est justement le message que porte le jeune Breton. « L’activité physique ralentit la maladie. Marchez, dansez, bricolez… Le mouvement, c’est déjà un traitement. »
Au-delà de son effort physique, Théo transforme sa marche en soutien concret. Grâce à sa cagnotte lancée via son association “Dans ma tête et mes baskets”, il a déjà collecté plus de 15 200 € pour financer la recherche médicale. L’intégralité sera reversée à France Parkinson, pour sa tante… et pour tous ceux qui vivent avec la maladie, au quotidien.
Malgré la météo parfois capricieuse, Théo garde le cap. Il prévoit d’achever son tour de France le 13 décembre, en revenant là où tout a commencé : en Bretagne.