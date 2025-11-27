Il parcourt 7 600 km à pied pour sensibiliser à Parkinson : l’incroyable tour de France de Théo

Pour Théo, tout commence en Bretagne, le 11 janvier dernier. Ce jour-là, il s’équipe de son sac, de quelques vêtements, d’un duvet… et surtout d’une conviction : marcher pour soutenir sa tante, diagnostiquée il y a neuf ans. « J’avais envie de m’engager pour elle, de faire quelque chose de concret », confie-t-il à ceux qu’il croise sur sa route.

Depuis, il marche en totale autonomie, parfois sous la pluie, parfois dans le froid, parfois avec le vent breton en pleine figure. Mais il avance, jour après jour, toujours avec la même détermination.

Une aventure humaine

Chaque étape est une histoire. Chaque rencontre, un moteur.

Sur les réseaux sociaux, où il partage son quotidien, Théo raconte les kilomètres avalés, les jambes qui tirent, mais aussi les sourires, les partages, les confidences. « 41 kilomètres aujourd’hui… je commence à sentir les jambes », plaisantait-il récemment dans une vidéo tournée à Carentan.