Indochine : un geste de générosité annoncé pour deux concerts en Lorraine

Ils ne font jamais rien comme les autres. Indochine a annoncé ce lundi 17 novembre deux nouvelles dates au Galaxie d’Amnéville, en Lorraine, les 30 et 31 janvier 2026. Mais ce n’est pas tout : pour ces deux concerts, le groupe offrira 1 000 billets, soit 500 places par soirée, à des professionnels de santé et des services de secours.

Infirmiers, pompiers, policiers…

L’Arena Tour, qui traverse actuellement la France, affiche complet dans toutes les villes où il s’arrête. Avec plus de 1 200 000 spectateurs ces derniers mois, il s’agit d’un véritable record pour un groupe français.

Malgré ce succès colossal, Indochine a choisi d’offrir, pour les deux nouveaux concerts d’Amnéville, 500 places chaque soir aux internes, aides-soignants, infirmiers, policiers et pompiers de la région. Une manière pour le groupe de saluer leur engagement et leur dévouement au quotidien.

Les professionnels souhaitant profiter de cette invitation devront envoyer un mail accompagné d’un justificatif pour confirmer leur éligibilité.