Italie : le féminicide devient un crime à part entière

Une loi historique pour protéger les femmes. Mardi 25 novembre, les députés italiens ont voté une nouvelle loi qui inscrit le féminicide dans le Code pénal. Désormais, quiconque tue une femme pour des motifs liés au genre, à la haine, à la discrimination ou pour restreindre sa liberté ou sa personnalité encourt la peine maximale, la réclusion à perpétuité. La mesure a été saluée comme un symbole fort de lutte contre les violences faites aux femmes et a réuni toutes les forces politiques, un accord rare dans le paysage parlementaire italien.

Cependant, cette avancée s’accompagne de controverses. Une autre loi sur les violences sexuelles, introduisant la notion de « consentement libre et actuel », devait également être adoptée, mais le vote a été reporté après des désaccords au sein du gouvernement. Cette disposition vise à clarifier qu’un accord passé ou implicite ne suffit pas pour considérer un acte sexuel comme consensuel. L’opposition accuse le gouvernement de ralentir la protection des femmes, tandis que la majorité évoque la nécessité de reformuler certaines parties pour éviter toute interprétation abusive.

Des mesures complémentaires attendues

Les experts et associations estiment que cette loi sur le féminicide est une première étape. Pour une réelle protection, la mise en œuvre de dispositifs de prévention, l’accompagnement des victimes et des campagnes de sensibilisation restent indispensables. Malgré tout, le vote reste une victoire symbolique majeure et un signal fort envoyé à la société italienne sur l’importance de la lutte contre les violences basées sur le genre.