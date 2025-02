« J’ai passé un mois de fou » : Pierre Garnier raconte sur Vibration les débuts de sa tournée solo

Sacré début d’année pour Pierre Garnier ! Le chanteur de 22 ans a débuté en janvier sa toute première tournée en solo, le Chaque Seconde Tour. Une nouvelle étape dans sa jeune carrière d’artiste à laquelle les fans ont répondu présent. « Tout se passe super bien ! », lance-t-il tout sourire, même si quelques moments de stress s’étaient fait sentir avant de sillonner la France. « J’avais un peu cette appréhension de savoir si le public allait être présent, s’il allait chanter les chansons. Et jusque-là, c’est incroyable ! J’ai passé un mois de fou à faire des petites et moyennes salles. C’étaient des moments très conviviaux ».

Un agenda très chargé !

Depuis le 10 janvier, le natif de Caen s’est produit chez nous au Mans, à Aix-en-Provence, en dehors de nos frontières à Bruxelles. Mais aussi à Paris, sur la scène mythique de l’Olympia ! Une expérience qu’il n’est pas près d’oublier. « Je me suis mis un peu la pression parce que c’est mythique. Et finalement quand je suis arrivé sur scène, cette salle a une ambiance particulière. J’ai adoré faire son concert ». Et d’ajouter. « J’en suis sorti comme si j’avais gagné un trophée ! ».

Une véritable « consécration » avant de passer à ses premiers Zéniths seul sur scène à partir du 20 mars à Amiens. Une pression supplémentaire ? Pas vraiment. « Je pense que j’avais plus d’appréhension pour ma première partie de tournée, parce que c’étaient des salles que je n’avais jamais faites de ma vie. Les Zéniths, j’y suis déjà allé avec la Star Ac’ ». Pierre Garnier promet un show « plus spectaculaire, notamment des écrans, de la vidéo, des changements dans la setlist ». Le verra-t-on aussi suspendu dans les airs comme Santa ? « De base j’ai un peu le vertige (rires). Je ne pense pas voler, mais il y aura une notion de grandeur ! ». Sa tournée a tellement été bien accueillie que plusieurs dates supplémentaires viennent d’être annoncées.

En plus de cet agenda de concerts chargé, s’ajoute sa participation aux Enfoirés, « une chance » d’en faire partie pour Pierre Garnier. C’est dans une ambiance « très bon enfant et familiale » qu’il s’est prêté à ce moment de solidarité aux côtés de nombreuses célébrités dont son ami Joseph Kamel. Une participation qui sonnait presque comme un devoir : « Avec la musique on donne du bonheur aux gens au quotidien et là c’est vraiment se rendre encore plus utile pour donner à manger à ceux qui en ont le plus besoin ».

Le début d'une nouvelle vie

Tout est allé très vite pour Pierre Garnier, qui a fêté il y a quelques semaines le premier anniversaire de sa victoire à la Star Academy. « Même maintenant je n’arrive pas encore à pleinement réaliser, y’a tellement de trucs qui m’arrivent ». Qu’est-ce qui a le plus changé en un an ? C’est vrai que les habits fournis par les marques et les restaurants payées par la production sont « des avantages assez chouettes », plaisante-t-il. En revanche, difficile de retrouver son anonymat. « Faire ses courses est devenu un vrai challenge ! Mais après, les gens sont assez gentils », rassure Pierre Garnier. Cette année propulsée sous les feux des projecteurs lui a permis de voir du pays (avec une mention spéciale pour Annecy) mais aussi de faire de belles rencontres. « Evidemment il y les copains de la Star Ac’, avec qui on a quand même vécu un truc qu’on est les seuls à comprendre ». Mais il y a aussi de nombreux artistes, comme M. Pokora, avec qui il a même collaboré.

Pierre Garnier adoubé par Ed Sheeran ?

Cette nouvelle dimension pourrait-elle lui faire perdre la tête ? Non, loin de là. « Je peux dire merci à mes parents et à mon entourage parce que ça n’a pas changé. Quand je reviens chez moi, c’est une vraie bulle de décompression et c’est peut-être aussi grâce à ça que je peux garder les pieds sur terre ». Un discours rempli d’humilité de la part du chanteur de 22 ans, qui ne l’empêche pas de rêver grand ! « J’ai réalisé beaucoup de rêves cette année mais on n’en a jamais fini, lance-t-il les yeux pétillants. Ce n’est pas un rêve mais il y a déjà l’objectif de l’Accor Arena à la fin de l’année ». Pierre Garnier aimerait aussi travailler avec des artistes qu’il « a toujours écoutés » comme Sam Tompkins, John Mayer… mais aussi Ed Sheeran ! « C’est vraiment un artiste que j’admire depuis très longtemps et c’est lui qui a inspiré qui je suis artistiquement ». Ça tombe bien, sa cover de Bloodstream n’est pas passée inaperçue auprès du chanteur anglais. « J’ai vu qu’il a mis sur Twitter un message en mode « Nice ! ». Il a vu que j’existais j’étais très content ! », se réjouit-il. Avec sa tournée qui cartonne, un album certifié Double disque de platine et deux récompenses aux Victoires de la Musique 2025, Pierre Garnier n’a pas fini d’émerveiller ses fans… Et de nous surprendre !