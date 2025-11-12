Jean-Jacques Goldman : une rare et puissante prise de parole pour le 11 Novembre
Publié : 12 novembre 2025 à 15h36 par Iris Mazzacurati
Discret depuis plusieurs années, Jean-Jacques Goldman a tenu à s’exprimer ce 11 novembre 2025 pour le centenaire du Bleuet de France. Dans une lettre émouvante et une chanson inédite, l’artiste rend hommage à ceux qui protègent la liberté.
Jean-Jacques Goldman, figure emblématique de la chanson française, a surpris ses fans en sortant de son silence. À l’occasion des commémorations de l’Armistice du 11 Novembre, il a adressé un message empreint d’émotion :
« Pas de paix sans gardien, ni liberté sans soldat. »
Un texte simple mais bouleversant, diffusé par le Bleuet de France, dont il est ambassadeur. L’auteur de Je te donne y exprime sa gratitude envers les soldats, secouristes et familles de victimes, rappelant que la paix reste une conquête quotidienne.
Une chanson inédite pour le Bleuet de France
Pour marquer cet anniversaire symbolique, Jean-Jacques Goldman a également dévoilé un titre inédit : On sera là.
Un morceau pop-rock qui mêle émotion et espoir, dédié « à ceux qui veillent ».
L’hymne accompagne la campagne du Bleuet de France, œuvre caritative centenaire qui soutient les anciens combattants, blessés de guerre et victimes du terrorisme.
Un retour discret, mais symbolique
À 74 ans, Goldman reste fidèle à son image : discret, mais profondément engagé. Loin des plateaux télé et des réseaux sociaux, il choisit de parler quand cela compte.
Son intervention du 11 novembre prouve qu’il demeure une voix morale et rassembleuse, capable de toucher plusieurs générations.
« Je suis heureux et fier d’aider le Bleuet de France, qui accompagne ceux qui nous protègent. »
Un message sobre, sincère et fort, à l’image de celui qui continue d’incarner la bienveillance et l’unité.
Un geste qui résonne
En liant musique et mémoire, Jean-Jacques Goldman rappelle l’importance de ne pas oublier ceux qui œuvrent pour la paix.
Sa prise de parole réaffirme sa place unique : celle d’un artiste qui, sans jamais chercher la lumière, continue d’éclairer les consciences.