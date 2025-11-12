Jean-Jacques Goldman : une rare et puissante prise de parole pour le 11 Novembre

Jean-Jacques Goldman, figure emblématique de la chanson française, a surpris ses fans en sortant de son silence. À l’occasion des commémorations de l’Armistice du 11 Novembre, il a adressé un message empreint d’émotion :

« Pas de paix sans gardien, ni liberté sans soldat. »

Un texte simple mais bouleversant, diffusé par le Bleuet de France, dont il est ambassadeur. L’auteur de Je te donne y exprime sa gratitude envers les soldats, secouristes et familles de victimes, rappelant que la paix reste une conquête quotidienne.

Une chanson inédite pour le Bleuet de France

Pour marquer cet anniversaire symbolique, Jean-Jacques Goldman a également dévoilé un titre inédit : On sera là.

Un morceau pop-rock qui mêle émotion et espoir, dédié « à ceux qui veillent ».

L’hymne accompagne la campagne du Bleuet de France, œuvre caritative centenaire qui soutient les anciens combattants, blessés de guerre et victimes du terrorisme.