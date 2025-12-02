Julien Lieb a dévoilé un nouveau titre très touchant

Sorti en septembre dernier, le premier album de Julien Lieb se dévoile petit à petit au grand public, à travers un troisième titre. Le chanteur révélé par la Star Academy a présenté il y a quelques jours le clip de « Cœur à terre » sur ses réseaux sociaux ; un titre très personnel dans lequel il évoque son histoire personnelle.

« Parfois, certaines personnes deviennent votre famille, celle que la vie place sur votre chemin », écrit-il en dévoilant le clip. Toute la dimension symbolique de cette chanson est également rapportée par Roberto Ciurleo, son producteur, sur ses réseaux. « Lorsque Julien traversait une période compliquée, il a été accueilli chez Tom, dans une famille unie, chaleureuse, une famille d’agriculteurs et d’entrepreneurs. Tout a basculé le jour où le père de Tom a mis fin à ses jours, comme trop d’agriculteurs et d’entrepreneurs en France ».

Julien Lieb n’a d’ailleurs pas manqué de rendre hommage « à nos agriculteurs, à leur courage, à leur travail qui font vivre nos terres et nos tables ».

Un projet plein de sens, qui nous a ému aux larmes. Dans le clip, on peut y voir son ami Tom, et des images d'archives de son père. Le clip est d’ores et déjà disponible, et il n’est à pas manquer !