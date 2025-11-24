La légende mondiale du reggae, Jimmy Cliff, est décédé

Le monde du reggae est en deuil. Jimmy Cliff est décédé à l'âge de 81 ans. L'annonce a été faite par sa femme et son fils sur les réseaux sociaux, ce lundi 24 novembre 2025. L'artiste jamaïcain avait connu un immense succès, au niveau mondial, dans les années 80 et 90 avec ses tubes "Reggae Night", "I Can See Clearly Now" ou "Melody Tempo Harmony" avec Bernard Lavilliers.

Jimmy Cliff, né James Chambers le 1ᵉʳ avril 1948 en Jamaïque, est l’une des voix majeures qui ont porté le reggae au-delà des frontières de l’île. Repéré alors qu’il n’était encore qu’adolescent, il s’impose dans les années 1960 avec ses premiers succès ska avant d’embrasser pleinement le reggae naissant.

Sa carrière bascule en 1972 avec The Harder They Come, film culte dans lequel il incarne un jeune musicien en quête de succès. La bande-son, portée par Many Rivers to Cross ou You Can Get It If You Really Want, devient un manifeste musical et révèle la culture jamaïcaine au monde entier.

Artiste nomade et engagé, Jimmy Cliff construit une œuvre à la croisée du reggae, de la soul et de la pop, multipliant les collaborations et les tournées internationales. En 2010, son influence est consacrée par son entrée au Rock and Roll Hall of Fame, une distinction rare pour un artiste jamaïcain.