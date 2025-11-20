La "niche Coluche" devient un crédit d'impôt, késako ?

Cette mesure a été adoptée la semaine dernière par les députés, transforme alors cette réduction d’impôt en crédit d’impôt. Pour entrer en vigueur, cette modificatio de la "niche Coluche" devra être conservée dans la version définitive du projet de loi de finances pour 2026.

Concrètement… c’est quoi, un crédit d’impôt ?

Un crédit d’impôt, c’est un remboursement, même si vous ne payez pas d’impôts. C’est ça la nouveauté. Concrètement, grâce à cette modification, tous les foyers pourront bénéficier de cet avantage fiscal, qu'ils paient l'impôt sur le revenu ou non. Et mieux encore, les foyers non imposables se verraient même recevoir de l’argent.

Objectif de cette mesure : encourager un plus grand nombre de personnes à faire des dons. Les associations caritatives pourraient ainsi voir leurs ressources augmenter, ce qui est particulièrement important dans un contexte économique et social souvent difficile.

Ce mécanisme existe déjà au Canada, en Belgique et aux États-Unis, où il a provoqué une hausse immédiate des dons, parfois de +20 %.