La promo 2025 de la Star Academy dévoile le clip officiel de son hymne "Voulez-vous"

La nouvelle génération d’académiciens de la Star Ac’ frappe fort avec le clip officiel de l’hymne Voulez-vous. Cette version francisée du célèbre tube du groupe ABBA (1979) se transforme ici en véritable manifeste de fête, d’énergie et de cohésion pour les candidats.

Tournée pendant plusieurs jours, la vidéo met en lumière une troupe soudée, entraînée par le professeur de danse Jonathan Jenvrin, qui revisite le classique disco dans une mise en scène inspirée d’un bal de promo américain : blazers satinés, robes de soirée, chaussures vernies, rideaux scintillants… Tout est réuni pour une ambiance « boom-party » XXL.

Le teaser diffusé la veille sur le compte Instagram de l’émission avait déjà mis l’eau à la bouche en dévoilant quelques extraits des préparatifs.

L’hymne Voulez-vous, repris par la promotion 2025, se fait le symbole d’un renouveau pour l’émission, mêlant nostalgie du tube original et modernité du spectacle offert.

Les candidats apparaissent tour à tour en solo, en duo ou en trio, avant de se rassembler tous ensemble pour l’apothéose chorégraphiée. Le résultat : un clip dynamique, visuellement soigné, qui séduit déjà les fans et marque un départ prometteur pour la saison.