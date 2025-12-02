Visiter la Suède bientôt prescrit par votre médecin ?

Un slogan accrocheur, qui attire l’œil, et qui vise à mettre en avant les bienfais du pays. Alors qu’on soit d’accord, non, votre médecin ne peut pas vous prescrire un voyage en Suède pour soigner votre dépression ou votre anxiété, du moins pas encore. Mais force est de constater que l’idée est plutôt tentante !

« Classée parmi les leaders au monde en termes de qualité de vie et régulièrement citée comme l’un des pays les plus heureux du monde, la Suède offre bien plus qu’une simple escapade pittoresque. Elle a montré qu’elle pouvait avoir des bienfaits concrets sur la santé et promouvoir un mode de vie fondé sur l’équilibre et le sentiment d’appartenance ». Voilà ce qu’on peut lire dans le communiqué publié par l’office de tourisme.

Nature et pratiques vertueuses

Visit Sweden ne fais pas les choses à moitié. L’office met à disposition un livret à l’attention des patients et des médecins, rappelant que l’environnement naturel a de réels bienfaits sur la santé.

S’ajoute à cela, de nombreuses propositions d’activités à faire en Suède pour se ressourcer et améliorer votre bien-être : faire du vélo, passer du temps en forêt, passer une nuit dans des hébergements en pleine nature, ou encore s’accorder une pause « fika », c’est-à-dire déguster une boisson chaude et pâtisserie. Bref, de nombreux arguments pour arriver à vous convaincre, vous et votre médecin !

Malade ou pas, il faut dire que la Suède a des atouts qui ne laissent pas indifférents !