La tournée de Billie Eilish bientôt au cinéma : pourquoi les artistes proposent de plus en plus leur concert sur grand écran ?

Un peu de repos après une tournée mondiale à guichets fermés. Billie Eilish a achevé sa tournée Hit Me Hard and Soft par un concert à San Francisco. Une tournée un peu particulière, puisqu’elle sera diffusée au cinéma le 20 mars 2026.

James Cameron derrière la caméra

Un film-concert sera donc proposé aux fans de Billie Eilish en mars prochain. Et la chanteuse n’a pas fait appel à n’importe qui pour immortaliser cette tournée : c’est James Cameron, réalisateur oscarisé de Titanic et Avatar, qui l’a accompagnée pour filmer non seulement les moments sur scène, mais aussi les coulisses. L’annonce a été faite en direct sur scène, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, provoquant l’enthousiasme du public.

Des concerts au cinéma de plus en plus nombreux

Billie Eilish suit la tendance lancée par d’autres stars mondiales comme Taylor Swift ou Beyoncé : proposer en salles de cinéma une version filmée de leur tournée.

Après l’essor des documentaires consacrés à la vie d’artistes, les films-concerts se multiplient depuis quelques années. Les artistes français ne sont pas en reste : Orelsan, JUL ou encore SCH s’y sont déjà essayés.

Pourquoi cette tendance ? Nos confrères du Huffington Post s’étaient penchés sur la question en 2023. Si l’expérience reste différente de celle d’un stade ou d’une salle de concert, ces films présentent plusieurs avantages, tant pour le public que pour les artistes.

Pour les artistes d’abord : il s’agit d’une nouvelle source de revenus, alors que le streaming rapporte moins que la vente de CD, même pour les plus grandes têtes d’affiche. L’occasion aussi de diversifier leurs projets, de faire parler d’eux en dehors d’une sortie d’album ou d’une tournée, et de maintenir un lien fort avec leur communauté.

Pour les fans, l’intérêt est tout aussi réel. Le prix d’une place au cinéma, généralement moins de 20 euros, est bien inférieur à celui d’un concert, qui dépasse souvent les 50 euros, sans compter les frais de déplacement. L’accès est également plus simple, et certains apprécient le confort d’une salle de projection plutôt qu’une place éloignée de la scène dans un stade. Et même si l’expérience n’est pas la même, les spectateurs jouent le jeu : ils viennent en groupe, parfois déguisés, et passent la séance à chanter et à danser.