Le Cocorico Electro dévoile l’affiche de sa 8e édition

Le compte à rebours est lancé pour les amateurs de musiques électroniques. Le festival Cocorico Electro fait officiellement son retour à l’été 2026 pour une 8ᵉ édition qui s’annonce déjà spectaculaire. Installé dans le décor majestueux du Château de La Ferté-Saint-Aubin, l’événement promet trois jours de fête, de son et d’énergie au cœur d’un site patrimonial d’exception.

Du vendredi 10 juillet au dimanche 12 juillet 2026, les festivaliers pourront vivre une immersion totale dans l’univers électro du festival. Les concerts débuteront dès 18h le vendredi jusqu’à 2h, puis de 16h à 2h le samedi, avant une dernière journée le dimanche de 16h à minuit. Une programmation encore tenue secrète mais qui promet, comme chaque année, de faire vibrer la région Centre-Val de Loire.

Pour cette nouvelle édition, l’organisation a également misé sur une identité visuelle forte et décalée. Le thème choisi s’inspire de l’univers ludique de “Où est Charlie ?”, offrant aux festivaliers une expérience immersive, drôle et interactive, fidèle à l’ADN créatif du festival.

Côté billetterie, l’ouverture officielle est prévue le 3 décembre, avec une tarification spéciale de Noël jusqu’au 31 décembre 2025. Les festivaliers pourront ainsi profiter de pass journée à tarif réduit ainsi que du pass trois jours, idéal pour vivre l’événement dans sa totalité. Une idée de cadeau originale à glisser sous le sapin pour les fans de musique électro.

Avec 24 000 participants attendus sur trois jours, Cocorico Electro confirme son statut de rendez-vous musical majeur de l’été. Entre cadre historique, scénographie soignée et programmation électrisante, cette 8ᵉ édition s’annonce déjà comme l’un des temps forts de la saison des festivals en 2026.