Miley Cyrus confirme enfin sa rumeur de fiançailles avec Maxx Morando

La rumeur circulait depuis plusieurs semaines, elle est désormais confirmée : Miley Cyrus va se marier avec Maxx Morando. La pop star a officialisé ses fiançailles lors de son passage à la télévision américaine, après avoir attiré tous les regards à l’avant-première d’Avatar : Feu et Cendres à Los Angeles. A son annulaire gauche brillait une bague impossible à ignorer, déclenchant immédiatement les spéculations.

Face aux caméras, la chanteuse explique que la demande a eu lieu lors d’un voyage en Asie. Elle avoue avoir été totalement prise au dépourvu, malgré son tempérament très contrôlé. Une surprise rare pour l’artiste, qui savoure aujourd’hui ce nouveau chapitre de sa vie.

Le bijou, créé sur mesure, est en or jaune 14 carats et orné d’un diamant taille coussin. Sa valeur est estimée entre 150 000 et 450 000 dollars, selon plusieurs experts. Le père de Maxx Morando a lui aussi confirmé la nouvelle en adressant publiquement ses félicitations.

Après son mariage très médiatisé avec Liam Hemsworth, Miley Cyrus semble prête à s’engager à nouveau, cette fois avec un musicien qui partage à la fois sa vie privée et ses projets artistiques. Batteur du groupe Lilly et ancien membre des Regrettes, Maxx Morando collabore régulièrement avec elle, notamment sur l’album Endless Summer Vacation.