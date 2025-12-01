Le nouvel album de Slimane sort ce 5 décembre !

Révélé en 2016 par « The Voice », Slimane en a fait du chemin. Le voilà donc de retour sur le devant de la scène avec un 4ème album personnel, intitulé « Il faut que tu saches ». Les fans ont pu en avoir un avant-goût avec le titre « Mieux que moi ».

Avec Il faut que tu saches, Slimane ouvre une parenthèse plus intime. L’artiste aborde notamment des thèmes sensibles, comme la santé mentale, à travers le titre « Comme un oiseau », partagé récemment sur ses réseaux sociaux. Dans ce piano-voix dépouillé, il évoque une période de dépression et confie avoir traversé des pensées sombres : « J’ai failli tout lâcher pour m’en aller là-haut », chante-t-il, révélant une fragilité rarement exprimée avec autant de transparence.

En concert

Ce nouvel album n’est qu’un préambule à une année 2026 qui s’annonce très chargée pour le chanteur. Slimane débutera en mai prochain une série de concerts « piano-voix » et « symphoniques » dans la Salle Pleyel de Paris. Il sera en résidence dans la salle parisienne pour une vingtaine de dates. Une performance qui s’annonce forte en émotions.