Le premier sanctuaire pour éléphants va ouvrir ses portes au Portugal !

C'est une première pour le Vieux Continent. La région de l'Alentejo, l'une des plus appréciées du Portugal, accueillera bientôt des résidents aux (très) grandes oreilles et à la mémoire implacable. C'est lors d'une réunion d'information que les présidents d'Alandroal et de Vila Viçosa (municipalités où sera installé le sanctuaire, ndlr.) ont annoncé officiellement la création d'un grand sanctuaire pour éléphant, le premier de ce type en Europe.



Le projet Pangea, à l'origine de la construction du site, a été conçu pour répondre à un problème pratique : l'interdiction des cirques dans l'Union européenne est largement répandue, mais sans sanctuaire adapté, elle reste difficile à appliquer. Les zoos qui souhaitent accueillir leurs éléphants sont donc confrontés au même dilemme. Faute d'alternatives, certains animaux peuvent rester seuls ou vivre dans des conditions inadaptées pendant des années. Kate Moore, directrice de Pangea, explique : "Les éléphants sont intelligents, sensibles et sociaux. Leurs besoins sont complexes et lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, ils souffrent physiquement et psychologiquement. Notre mission est de leur offrir un sanctuaire tout au long de leur vie, avec des soins adaptés et l'espace nécessaire pour vivre dans un environnement naturel."

Plus de 400 hectares

Après une étude menée dans toute l'Europe, l'équipe de Pangea a choisi un site de 404 hectares - soit près de 600 terrains de football - offrant aux animaux un habitat diversifié, de l'eau en abondance, de l'intimité et un climat méditerranéen. Le plan a été élaboré en collaboration avec un groupe international sur le bien-être des éléphants, les autorités portugaises et une équipe de vétérinaires. Le projet a également reçu un financement de la Fondation Born Free, de la Fondation Brigitte Bardot, de l'Olsen Animal Trust et de la World Animal Protection.

Quant au premier éléphant à rejoindre le sanctuaire, il s'agit de Kariba, une femelle d'Afrique, venant du parc Pakawi d'Anvers en Belgique. Tommy Pasteels, directeur du parc, déclare : "Nous nous sommes occupés de Kariba pendant 13 ans. Elle nous manquera, mais nous pensons qu'elle pourra bénéficier de la meilleure qualité de vie possible à Pangea."

Le sanctuaire ne sera pas ouvert au public, néanmoins, un centre de découverte local est en préparation.