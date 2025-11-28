Le Service militaire volontaire pour faire oublier le SNU

Mais pour comprendre ce qu’il change, il faut regarder ce qu’il remplace : le SNU, le Service national universel.

Un dispositif lancé en 2019, qui peut être considéré comme un échec. Le SNU n’a jamais trouvé son public. Un objectif de 80 000 participés avait été fixé pour 2024. Résultat, seulement 35 700 inscrits ont été recensés. Un résultat décevant, au vu du coût élevé que représentait ce dispositif pour l'hébergement, la restauration ou encore l'encadrement des jeunes.

Donc le nouveau service militaire, c’est une façon de repartir à zéro ? Et surtout… qu’est-ce qui garantit que cette fois ça marchera vraiment ?

Rien n’est garanti. Mais le gouvernement change complètement de méthode, en faisant l’inverse du SNU.

Le Service militaire volontaire, c’est dix mois d’engagement, une rémunération de 900 à 1 000 €, et surtout de vraies compétences professionnelles : conduite, logistique, métiers en uniforme, discipline opérationnelle.

Là où le SNU proposait un “séjour citoyen”, le SMV propose un salaire, une formation, et une expérience valorisable. Le changement n’est pas symbolique : il est structurel.

Parce que les jeunes n’attendent pas des obligations, mais des offres qui ont du sens et des perspectives. Et avec ce nouveau service, l’État veut montrer qu’il a compris qu’on n’attire pas une génération avec des contraintes… mais avec des horizons — et qu’il doit désormais savoir adapter ses modèles plus vite.