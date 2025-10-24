Le tour de France de retour dans la Nièvre et l’Allier !

23 ans ! Depuis 2003, le Tour de France n’avait pas fait escale à Nevers. Ce sera de nouveau chose faite le 15 juillet 2026, lors de sa 113e édition. Ce jeudi 23 Octobre, ASO, l’organisateur du Tour de France a annoncé le tracé officiel des courses homme et femme. Elles auront respectivement lieu du 4 au 26 juillet et du 1er au 9 août 2026, avec des départs en Espagne et en Suisse puis des arrivées à Paris et Nice.

La onzième étape de la grande boucle se déroulera donc entre l’Allier et la Nièvre, avec un départ à Vichy. Catégorisée comme une étape de plat, cette étape marquera le milieu du Tour avec une arrivée qui donnera sûrement lieu à un sprint ! L’étape sera d’ailleurs ponctuée de deux sprints intermédiaires à Moulins et la Machine.

Mais la Nièvre ne se contente pas seulement d’une arrivée cette année. La douzième étape prendra son départ depuis l’ancien circuit de Formule 1 de Nevers Magny-Cours, situé à une vingtaine de kilomètres de la capitale Nivernaise. Le détail des deux étapes devrait-être communiqué, dans les jours qui viennent par les organisateurs, pour que chacun puisse choisir où supporter les coureurs pendant ce mythique rendez-vous estival.