Les 4 infos du jeudi 17 août

Canicule – La vigilance orange canicule est élargie à 19 départements. Elle s’appliquera à partir de demain midi en Saône-et-Loire et dans l’Allier, notamment. Après le sud-est depuis le début de la semaine, l’ensemble de l’Hexagone devrait connaitre ces prochains jours un épisode intense et tardif de chaleur estivale. Le pic est attendu entre dimanche et mercredi. Une cellule interministérielle de crise a été activée par la Première ministre Elisabeth Borne et s’est réunie ce jeudi.

Santé – Les accouchements restent suspendus jusqu’au 4 septembre au Pôle santé Sarthe et Loir, au Bailleul. La mesure, en vigueur depuis le 12 juillet, est prolongée, faute d’un nombre de médecins suffisant. L’établissement, très dépendant de l’intérim médical, connait régulièrement ce type de suspension de l’activité, mais jamais sur une période aussi longue.





Harcèlement – Jusque-là, c’est souvent la victime qui était obligée de quitter son établissement. Un élève harceleur pourra désormais être changé d’école. Un décret en ce sens a été publié ce jeudi. La mesure avait été annoncée au printemps par l’ancien ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye. Pour rappel, vous pouvez contact le 3020 pour obtenir de l’aide en cas de harcèlement à l’école, et le 3018 en cas de cyberharcèlement.

Routes – Un week-end encore très compliqué sur les routes à compter de ce demain. La journée de vendredi est classée orange dans le sens des retours par Bison futé. Avant un samedi rouge pour les retours, orange pour les départs. Comme souvent, les difficultés sont à prévoir sur l’A10 au nord d’Orléans, dans les deux sens.