L’importance du maintien du pied

Chaque coureur possède sa propre morphologie de pied, d’où l’importance de trouver des chaussures de running parfaitement adaptées. Le maintien et la stabilité sont, en effet, essentiels pour éviter les blessures et favoriser un confort optimal. Une chaussure trop grande ou trop petite peut, par exemple, causer des ampoules ou des entorses. Il est ainsi conseillé de laisser un espace devant vos orteils pour qu’ils puissent bouger (attention, le talon doit rester stable) et d’opter pour une demi-pointure, voire une pointure de plus qu’à l’accoutumée. D’autant plus qu’avec l’effort, vos pieds peuvent gonfler durant la course ! Si vous souhaitez un modèle de confiance, les Kayano sont des chaussures confortables et idéales pour toutes les distances.

Il peut également être utile de choisir des chaussures avec des structures de soutien supplémentaires selon votre type de foulée. C’est notamment le cas si vous avez une tendance à la pronation (mouvement de rotation du pied vers l’intérieur lors de la pose) ou à la supination (cheville déviée vers l’extérieur lors de la pose).

La qualité de l’amorti

S’il y a un détail à ne surtout pas négliger lorsque vous choisissez vos chaussures de running, c’est l’amorti. Synonyme de confort, il est essentiel pour protéger vos articulations et vos muscles, car la course est un sport à impact. Gel, mousse, bulles d’air, etc. : l’amorti se décline en multiples matières, mais également en plusieurs niveaux. L’amorti léger est plutôt destiné aux coureurs qui privilégient la légèreté et le dynamisme, ainsi qu’à ceux qui courent sur des surfaces amortissantes. Pour les coureurs qui possèdent une foulée moins naturelle ou qui courent sur de longues distances, l'amorti renforcé est plutôt conseillé. Les modèles ultra-performants sont par ailleurs de plus en plus polyvalents et permettent aux coureurs de ne plus choisir entre amorti et performance. Ils offrent effectivement une légèreté, un confort, une stabilité et un dynamisme optimaux !

Bon à savoir : la masse corporelle doit également être prise en compte pour choisir le type d’amorti, mais dans une certaine mesure. Une étude publiée dans la revue The American Journal of Sports Medicine a, en effet, démontré que les coureurs légers présentaient un risque de blessure plus élevé avec des chaussures dures. Chez les coureurs dont la masse corporelle était supérieure à 78,2 kilos pour les hommes et à 62,8 kilos pour les femmes, l’amorti n’avait alors pas d’incidence sur le risque de blessure avec ce type de chaussures. Contrairement aux idées reçues, les coureurs plus légers doivent donc favoriser un amorti souple.

Des technologies innovantes pour un confort optimal

Vous souhaitez davantage améliorer votre performance, sans nuire à votre confort ? Voici les technologies pour lesquelles vous pouvez opter :

la mousse supercritique pour apporter un excellent amorti et restituer l’énergie de manière fluide à chaque foulée ;

la plaque de carbone pour améliorer la stabilité et assurer un amorti réactif ;

la membrane imperméable pour courir sur tous les terrains et par tous les temps, sans avoir les pieds mouillés ;

les chaussures modulaires (avec des semelles interchangeables) ;

Il est donc important de ne pas foncer tête baissée pour choisir ses baskets de running. Selon la foulée et la morphologie du pied, ainsi que le terrain de pratique, l’amorti et le maintien à privilégier ne sont, en effet, pas les mêmes d’un coureur à l’autre.