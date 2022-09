Les points info sur la coupe du monde 2022 sur Vibration

La coupe du monde 2022 qui se déroulera au Qatar en fin d’année nous promet des rencontres passionnantes, entre des équipes de qualité. Bien entendu, sur Vibration, vous obtiendrez tous les jours un point info concernant la compétition de football la plus suivie au monde. Commençons dès aujourd’hui par les informations que vous devez absolument connaitre.

La coupe du monde de football de 2022 se déroule au Qatar

C’est effectivement le Qatar qui accueille la prochaine coupe du monde de football à la fin de l’année 2022. Celle-ci débutera le 20 novembre 2022 à 19h. La première rencontre opposera le Qatar, pays hôte, à l’équipe de l’Équateur.

Voici les stades où les rencontres se joueront. Il y en a huit au total :

Le stade Al-Bayt ;

Le stade Ahmad Bin Ali ;

Le stade Lusail Iconic ;

Le stade Al Janoub Stadium ;

Le stade Education City ;

Le stade Al Thumama ;

Le stade Khalifa International ;

Le stade 974.

Sachez que les stades seront climatisés. Cela est nécessaire en raison des températures élevées au Qatar. Vous imaginez bien que cela fait polémique, en pleine crise climatique, alors que le monde essaye de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Les équipes favorites : qui remportera le titre ?

Les paris en ligne sont déjà ouverts sur certains sites spécialisés. Il y a quelques équipes qui se distinguent comme des prétendants potentiels au titre.

L'une des équipes à surveiller est le Brésil. Cette puissance sud-américaine a remporté la coupe du monde cinq fois déjà, un record, et cherchera à ajouter une nouvelle étoile à son maillot. Aussi, elle est en pleine effervescence ces derniers temps, remportant la Copa America en 2019 et dominant les qualifications pour la Coupe du monde 2022. Emmené par les superstars Neymar et Philippe Coutinho, le Brésil semble être une force avec laquelle il faudra compter.

Une autre équipe qui a de fortes chances de gagner est l'Allemagne. La Mannschaft a remporté la coupe du monde de la FIFA 2018. Il y a aussi la France et l'Espagne qui ressortent dans les pronostics. Ces quatre équipes ont toutes un pedigree impeccable en matière de compétitions internationales de football, et chacune dispose d'un noyau de joueurs de classe mondiale.

Les polémiques autour de cette coupe du monde

Quelques controverses entourent la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2022. Le tournoi, qui se déroulera au Qatar, a fait l'objet de nombreuses critiques en raison de l'implication présumée du pays dans des violations des droits de l'homme. Certains pensent que la Coupe du monde 2022 devrait être boycottée en raison de ces allégations.

En outre, des inquiétudes ont été exprimées quant au risque de troubles politiques au Qatar avant et pendant le tournoi. La décision de la FIFA d'attribuer la Coupe du monde au Qatar a également été critiquée en raison du manque d'expérience du pays dans l'organisation de grands événements sportifs. Nous devrons attendre et voir comment ces controverses évolueront dans les mois à venir.