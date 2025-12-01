Lilah qui avait reçu un don de 100 000 $ de Taylor Swift a terminé son traitement !

La mère de la fillette n’en croyait pas ses yeux lorsqu’elle a découvert cet incroyable don de 100 000 dollars en octobre dernier. La cagnotte avait été lancée en mars dernier, sur la plateforme « gofundme.com », pour financer les traitements de la petite Lilah. Cette américaine de 2 ans, originaire de Caroline du Nord, est atteinte d’un cancer du cerveau de stade 4.

Un don qui s’est fait dans la discrétion la plus totale, ce qui a d’autant plus surpris la mère de famille. Interrogée par une chaine de télévision américaine, ABC11, elle explique n’avoir été contactée ni par la chanteuse, ni par ses équipes. La mère de Lilah avait alors révélé cette surprise sur son compte TikTok.

Les fans mobilisés

La nouvelle s’est très vite répandue. Et comme tout ce que touche Taylor Swift se transforme en or, la cause de la petite Lilah a été mise en lumières, et a ému de nombreux fans de la star. Ils ont alors été nombreux à faire à don ! Aujourd’hui, la cagnotte s'élève à plus de 350 000 $, ce qui dépasse toutes les espérances des parents de la petite Lilah.

Il y a quelques semaines, ils ont donné des nouvelles de la petite fille. Après huit mois de chimiothérapie, la fillette a sonné il y a quelques semaines la cloche signifiant la fin de son traitement. De nouveaux examens sont prévus ce mois de décembre pour observer l’état de son cancer. Avec l’argent récolté, les parents envisagent de créer une association pour sensibiliser au cancer pédiatrique.