M. Pokora offre une nouvelle dose d’Adrenaline avec une réédition de l'album

Ce sera sans doute l’album à offrir ou à s’offrir pour Noël : M. Pokora a annoncé la réédition de son dixième album studio, Adrenaline, sorti en mars 2025 et classé numéro un du Top Albums dès sa sortie.

Déjà disponible en précommande, cette nouvelle édition paraîtra le 28 novembre prochain. En cadeau, les fans y découvriront huit titres inédits, en plus des douze morceaux de la première version.

Parmi ces nouvelles chansons, deux sont déjà bien connues du public : Mille fois, co-produite avec Joseph Kamel et Daisy, ainsi que Reflet.

Un album accompagné d'une tournée

Depuis plusieurs semaines, M. Pokora défend Adrénaline sur scène dans le cadre de son Adrenaline Tour. La tournée passera notamment par l’Arena d'Orléans, le 20 mars 2026. Bonne nouvelle pour les retardataires : il reste encore quelques places !