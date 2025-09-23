Marine signe la chanson originale du film "Regretting you"

Une nouvelle étape pour Marine. La gagnante de la dernière saison de la Star Academy surfe sur la vague du succès. Autrice-compositrice, ses deux premiers tubes, Ma faute, certifié single de platine et Coeur Maladroit, ont fait de son album pop le plus vendu de l'été 2025.

Et voilà que son titre Restes d'averses, co-écrit avec Eddy de Pretto, a été choisi comme chanson originale pour le film Regretting You, réalisé par Josh Boone et qui sortira le 29 octobre prochain au cinéma. Le cinéaste avait été à l'origine du phénomène mondial Nos étoiles contraires.

Un premier clip de la chanson sera dévoilé très prochainement. En attendant, Marine lancera sa grande tournée nationale fin novembre. Elle sera d'ailleurs de passage sur la scène du Tour Vibration, ce samedi 27 septembre, au Mans.

L'histoire du film

Morgan Grant (Allison Williams) a mis ses rêves entre parenthèses pour élever sa fille Clara (McKenna Grace). Si un amour indéfectible les unit, tout le reste les oppose: valeurs, choix de vie, manière d’aimer. Morgan veut protéger Clara à tout prix, quitte à l’étouffer. Mais Clara refuse de suivre le chemin tracé par sa mère et cherche à s’émanciper. Lorsqu’un drame brutal ravive une trahison inimaginable, le fragile équilibre qu’elles avaient construit s’effondre. Dans ce chaos, Morgan trouve un soutien inattendu auprès de la seule personne qu’elle tenait à distance depuis des années, tandis que Clara se rapproche dangereusement d’un garçon que sa mère lui avait formellement interdit d’aimer. Deux destins parallèles, deux cœurs en reconstruction, une vérité à affronter.