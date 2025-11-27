Marine : une nouvelle corde à son arc

Elle s'était déjà faite remarquée en signant le générique du film Regretting You à l'automne. Mais là, Marine ouvre une nouvelle porte du 7e art. La gagnante de Star Academy 2024 a fait ses pas dans le monde du doublage dans l'un des films attendu de cette fin d'année 2025, Bob l'Éponge : un pour tous, tous pirates.

Un personnage inédit pour ce quatrième volet

La jeune femme sera donc la voix d'un personnage de second rang : une hôtesse d'accueil de parc d'attraction totalement blasée.

Marine a partagé cette aventure avec Éric Antoine qui a prêté sa voix au personnage du Hollandais Volant ou encore la Youtubeuse Natoo pour le personnage de Barb. Dans ce récit inédit, les habitants de Bikini Bottom se lanceront sur les traces du légendaire pirate fantôme portant le nom du Hollandais Volant et son acolyte perfide Barb.

Le film est attendu sur les écrans le mercredi 24 décembre 2025.

Sur les routes dès le 30 novembre

En attendant de la retrouver sur grand écran, ou plutôt sa voix, Marine débutera sa première tournée en solo, Coeur Maladroit, du nom de son premier album ce 30 novembre à Nantes. Elle sera ensuite sur les routes jusqu'au 13 juin 2026.