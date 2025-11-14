"Marjolaine", un nouvel album et une tournée pour Gaëtan Roussel
Publié : 14 novembre 2025 à 9h32 par Iris Mazzacurati
Après 2 ans de silence solo, la voix de Louise Attaque revient presque par surprise avec "Marjolaine", son 6e album et l’annonce d’une tournée française.
Il a un truc pour nous embarquer à chaque fois, Gaëtan Roussel. Et son nouvel album n’échappera pas à la règle mais si, de règle, il ne semble pas en être question dans son approche bucolique, très acoustique, que vient à peine muscler une ligne rythmique qui se fond dans la chanson sans la dénaturer.
Car si c’était ça, la future couleur que le chanteur de Louise Attaque a intitulé Marjolaine ?
Marjolaine est un album « qui prend son temps sans jamais le perdre » nous dit le communiqué.
Ça tombe bien, c’est peut-être exactement ce qu’il nous fallait pour respirer deux secondes, faire une pause dans la frénésie du quotidien.
Comme à chaque fois avec son auteur, on pressent qu’il sera question de sincérité, de sensibilité et d’humanité, mais aussi de collaborations, notamment avec un duo avec Bernard Lavilliers.
Marjolaine est disponible dès aujourd'hui, en attendant d’aller voir Gaëtan Roussel en concert à l’occasion d’une des 16 dates programmées de sa tournée en France, à partir du 16 mai 2026 :