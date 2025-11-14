"Marjolaine", un nouvel album et une tournée pour Gaëtan Roussel

Il a un truc pour nous embarquer à chaque fois, Gaëtan Roussel. Et son nouvel album n’échappera pas à la règle mais si, de règle, il ne semble pas en être question dans son approche bucolique, très acoustique, que vient à peine muscler une ligne rythmique qui se fond dans la chanson sans la dénaturer.

Car si c’était ça, la future couleur que le chanteur de Louise Attaque a intitulé Marjolaine ?

Marjolaine est un album « qui prend son temps sans jamais le perdre » nous dit le communiqué.

Ça tombe bien, c’est peut-être exactement ce qu’il nous fallait pour respirer deux secondes, faire une pause dans la frénésie du quotidien.