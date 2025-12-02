Matt Pokora révèle pourquoi il a choisi de vivre en France avec sa famille

L’histoire d’amour entre Matt Pokora et Christina Milian démarre en 2017 à Saint-Tropez et ne tarde pas à se transformer en conte de fées moderne. Mariés en 2020 à Paris, ils deviennent parents de deux garçons, Isaiah et Kenna, tandis que Violet, la fille aînée de Christina, complète la famille. Pendant longtemps, le couple mène une existence rythmée par les allers-retours entre Los Angeles et la France, partageant sa vie entre deux continents… jusqu’au déclic.

Invité récemment à la télévision dans l’émission C à vous, le chanteur se livre sans détour sur ce choix de sédentarité. Oui, la distance et les séparations à répétition pèsent sur un couple, mais la vraie raison est ailleurs : le bien-être des enfants. Matt confie que lorsque ses fils ont intégré l’école, la nécessité de stabilité est devenue évidente. Fini les hivers ensoleillés improvisés en Californie : désormais, c’est à Paris que la famille pose ses valises pour de bon.

Au-delà de l’aspect pratique, l’attachement du chanteur à la France joue aussi un rôle majeur. Avec humour, il admet être un “chauvin assumé”, heureux de retrouver ses racines, d’autant plus que sa carrière l’emmène sur les routes de l’Hexagone pour une tournée d’envergure.

Mais ce choix séduit également Christina Milian. La star américaine apprécie la liberté que lui offre la capitale, les promenades, la vie de quartier, loin du tout-voiture et des embouteillages permanents de Los Angeles. Elle y retrouve aussi régulièrement ses amis américains de passage.

Pour Matt Pokora, cette nouvelle vie marque un vrai tournant personnel et familial, placé sous le signe de l’équilibre, de la sérénité… et d’un certain art de vivre à la française.