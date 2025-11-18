Mika, Héléna, Louane... Les Francofolies de La Rochelle se dévoilent pour l'édition 2026

Vous l’attendiez ? La voilà : la suite de la programmation des Francofolies de La Rochelle pour l’édition 2026 a été dévoilée, ce mardi 18 novembre 2025. Cette édition se tiendra du 10 au 14 juillet prochain.

Des concerts et un grand feu d’artifice

Si Gims et Orelsan avaient déjà été annoncés il y a quelques semaines, les organisateurs ont révélé les autres artistes qui monteront également sur la scène Jean-Louis Foulquier.

Avec quelques premières fois : ce sera notamment le cas pour les deux ex-candidates de la Star Academy, Héléna et Marguerite, ainsi que pour Louiza, Niska, Jok’Air, Miki, La Mano 1.9 et L2B.

De nombreux artistes feront aussi leur retour à La Rochelle : Aya Nakamura, Louane, Mika, Gaël Faye, Skip The Use, Gaëtan Roussel, Youssou Ndour, Zaz, Feu! Chatterton ou encore Sam Sauvage.

Un grand feu d’artifice viendra clôturer cette 42ᵉ édition, le 14 juillet.

La billetterie est ouverte. Toutes les infos sont à retrouver ici.