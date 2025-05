Minute Conso : attention à la nouvelle arnaque au vol de salaire

Après les colis, les cartes de fidélité, les sites de rendez-vous médicaux, c’est une arnaque aux vols de salaires qui fait l’actualité.

Selon Signal Arnaque, un site dédié aux arnaques sur internet, cette escroquerie serait entrain de monter en puissance en France. Et les escrocs ne reculent devant rien.

Après avoir piratés les données personnelles, ils usurpent votre identité et envoie un mail au service RH ou compta de votre entreprise. Pour ça, ils ont passé au crible l’organigramme de votre entreprise pour envoyer le mail à la bonne personne.

Ils expliquent alors, en se faisant passer pour le salarié, qu’il y a eu un changement dans les coordonnées bancaires et qu’il faudra procéder à ce changement pour le salarié puisse continué à recevoir son salaire. Il n'en faut pas plus pour dérober la paye du salarié escroqué. Une fois le changement effectué, le malfaiteur n’a plus qu’à percevoir le salaire de sa victime et la procédure de recupération est longue et incertaine surtout si le virement se fait vers l’etranger. Une entreprise francilienne a perdu comme ça en début d’année 2025 pas moins de 75 000 euros.

Alors, comment éviter les mauvaises surprises ? L’employeur doit faire attention de ne pas communiquer des informations sensibles tels que les coordonnées bancaires de ses salariés, appeler aussi directement son employé pour confirmer qe c'est bien lui qui a envoyé le mail. Côté salarié, penser à changer régulièrement de mots de passe de ses sites et vérifier le plus souvent possible ses relevés bancaires.