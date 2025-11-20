Miss Univers 2025 : ce clin d'oeil à Orléans de la part d'Eve Gilles, Miss France 2024

"J'ai choisi cette femme inspirante pour représenter mon pays afin de lui rendre hommage et de garder son histoire vivante dans nos mémoires."

C’est sur les réseaux sociaux, ce mercredi 19 novembre, qu’Ève Gilles, Miss France 2024 et candidate à Miss Univers 2025, a révélé son costume national : une tenue argentée spectaculaire rendant hommage à Jeanne d’Arc, figure emblématique de l’histoire de France.

Un clin d’œil fort à Orléans et à l’histoire de France

Pour ce défilé des costumes nationaux, la jeune femme de 22 ans porte non seulement une armure scintillante, mais aussi un drapeau bleu-blanc-rouge orné d’une colombe, symbolisant la paix, fixé à une lance.

Le choix de la « Pucelle d’Orléans » s’explique, précise Ève Gilles, par son désir "d’incarner cette guerrière engagée pour la paix », un message fort à l’approche de l’élection mondiale." Et il s'inscrit aussi dans une tendance mondiale. Avant Miss France 2024, l'actrice Zendaya, notamment, avait fait sensation au Met Gala 2018 en arborant une tenue inspirée de Jeanne d’Arc, avec une armure revisitée et une mise en scène spectaculaire. Ou encore plus recemment, lors de la cérémonie des JO de Paris 2024, avec la cavalière sur la Seine.

Un costume imaginé par le styliste Aymerick Zana, qui est aussi l'un des stylistes de l'emission Drag Race France.

Miss Univers 2025 : un costume qui peut faire la différence

Ce clin d’œil historique pourrait démarquer la Française parmi les 120 candidates internationales en lice pour le prestigieux titre de Miss Univers 2025.

La finale aura lieu dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 novembre, et sera diffusée sur Paris Première.

Ève Gilles espère décrocher la couronne et devenir la troisième Française sacrée Miss Univers, après Iris Mittenaere (2016) et Christiane Martel (1953).