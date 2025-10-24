On a testé cette appli à l'IA qui vous envoie en vacances sans quitter votre bureau
Publié : 24 octobre 2025 à 11h50 par Rubens Constantino
Quand le burn-out nous guette, et que les congés semblent hors de portée, l’application Endless Summer propose… de vous emmener en vacances via des photos. Une initiative qui suscite autant d'engouement que d’interrogations.
Depuis sa sortie il y a quelques semaines, une petite application fait beaucoup parler d’elle sur les réseaux : Endless Summer. Son concept ? Vous faire croire, le temps d’un selfie, que vous êtes en vacances.
Créée par Laurent Del Rey, designer produit et membre du laboratoire IA de Meta, l’application repose sur une idée toute simple : quand on ne peut pas décrocher, pourquoi ne pas, au moins, se voir décrocher ? Alors, on a voulu voir ça de nos propres yeux : après avoir téléchargé l’appli et pris quelques selfies… me voilà au beau milieu d’une galerie d’art contemporain, à regarder mon téléphone. L’effet est plutôt bluffant, avec des images au rendu « argentique » et son grain nostalgique qui fait vraiment photo de vacances.
En revanche, on aurait aimé savoir où est-ce que j’ai été transporté… En effet, l'application ne fait pas mention du lieu, et seconde problématique, la limite de photos générées se porte à 6. Pour en créer d’autres, plusieurs tarifs sont proposés, de 3,99€ pour 30 images à 39,99€ pour 300 images. Et oui, il faudra quand même débourser pour votre tour du monde numérique !
Pourquoi ça cartonne - et pourquoi ça dérange ?
Le petit +
À l'approche d'Halloween, le créateur a même mis en place une fonctionnalité créée sur mesure pour l'évènement. Elle vous permet de générér plein de photos de vous déguisé, vous n'aurez plus qu'à choisir le look qui vous convient le mieux. À vos costumes !
since halloween’s coming up, i just released a special theme in my photobooth app to help u figure out how to dress up for it pic.twitter.com/6TaIj04iwY— saint laurent del rey (@laurentdelrey) October 14, 2025