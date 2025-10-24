On a testé cette appli à l'IA qui vous envoie en vacances sans quitter votre bureau

Créée par Laurent Del Rey, designer produit et membre du laboratoire IA de Meta, l’application repose sur une idée toute simple : quand on ne peut pas décrocher, pourquoi ne pas, au moins, se voir décrocher ? Alors, on a voulu voir ça de nos propres yeux : après avoir téléchargé l’appli et pris quelques selfies… me voilà au beau milieu d’une galerie d’art contemporain, à regarder mon téléphone. L’effet est plutôt bluffant, avec des images au rendu « argentique » et son grain nostalgique qui fait vraiment photo de vacances.

Depuis sa sortie il y a quelques semaines, une petite application fait beaucoup parler d’elle sur les réseaux : Endless Summer. Son concept ? Vous faire croire, le temps d’un selfie, que vous êtes en vacances.

En revanche, on aurait aimé savoir où est-ce que j’ai été transporté… En effet, l'application ne fait pas mention du lieu, et seconde problématique, la limite de photos générées se porte à 6. Pour en créer d’autres, plusieurs tarifs sont proposés, de 3,99€ pour 30 images à 39,99€ pour 300 images. Et oui, il faudra quand même débourser pour votre tour du monde numérique !

Pourquoi ça cartonne - et pourquoi ça dérange ?

D’un côté, l’idée est séduisante : en période de stress, avec un peu de temps libre, l'appli offre une parenthèse visuelle, un moment d’évasion plus accessible qu’un voyage. Le créateur lui-même l’exprimait ainsi : « pour quand le burn-out vous frappe et que vous avez besoin de vous représenter la vie douce que vous méritez ».

De l’autre, cette solution numérique pose une vraie question : est-ce sain de simuler des vacances quand on ne peut pas les vivre ? Certains internautes l’ont jugé « un peu triste », comme une photo de voyage qu'on n’a pas fait - et qui peut rappeler que le repos, le vrai, nous échappe.

Le petit +

À l'approche d'Halloween, le créateur a même mis en place une fonctionnalité créée sur mesure pour l'évènement. Elle vous permet de générér plein de photos de vous déguisé, vous n'aurez plus qu'à choisir le look qui vous convient le mieux. À vos costumes !