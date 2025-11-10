Orelsan dévoile le premier clip de son dernier album "La fuite en avant"

On ne parle que de lui depuis ce vendredi 7 novembre. C’est à cette date qu’Orelsan a sorti son nouvel album, La Fuite en avant.

Pas moins de 17 titres où le rappeur normand aborde des thèmes très personnels : la paternité, la vie de couple, mais aussi l’anxiété, le succès et la rançon de la gloire.

Cet album fait également écho au film Yoroï, sorti le 29 octobre dernier, qu’Orelsan a co-réalisé avec David Tomaszewski et dans lequel il joue son propre rôle, sans pour autant en constituer la bande originale.

Un premier clip dévoilé avec le titre “Ailleurs”

Quelques jours après la sortie de l’album, Orelsan a naturellement dévoilé le clip du titre “Ailleurs”, premier single de ce cinquième album studio.

Le clip, à l’atmosphère intime, montre le rappeur au Japon aux côtés de l’actrice Clara Choï, qui interprète sa compagne dans le film Yoroï.

Tous deux déambulent dans les rues de Tokyo et s’imprègnent de la culture japonaise.

Réalisé à l’iPhone par David Tomaszewski, le clip crée un véritable lien entre l’album et le film.