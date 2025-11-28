Orelsan : et voilà le docu-série sur le film Yoroï

Il avait déjà cartonné sur Prime Video avec les deux saisons de Ne montre jamais ça à personne. Clément Cotentin est de retour sur la plateforme, toujours en compagnie de son frère : Orelsan.

Les deux frères se sont une nouvelle fois unis pour sortir une docu-série sur les coulisses du film réalisé par David Tomaszewski et coécrit par Orelsan : Yoroï.

Sorti en salle le 29 octobre dernier, le film suit l’histoire d’un artiste — interprété par Orelsan — qui part au Japon avec sa femme enceinte pour fuir la célébrité et retrouver un peu de sérénité avant d’endosser un nouveau rôle dans sa vie : celui de père. Mais la découverte d’une armure magique dans le puits de la maison fait remonter en lui ses angoisses et ses peurs, qui se matérialisent sous la forme de Yoroïs, sortes de monstres.

Dans les coulisses d'un film

Dans cette docu-série, Un an dans l’armure, place aux coulisses du tournage, mais aussi à toute la préparation nécessaire pour produire ce long-métrage : de la préparation physique au making-of du tournage entre Paris et le Japon, en passant par Londres pour l’enregistrement de la musique du film dans le prestigieux studio Abbey Road, rendu célèbre par les Beatles.

Mais aussi les hauts et les bas d'un tel projet qu'Orelsan travaillait depuis plusieurs années.

Prochaine étape : la tournée

Orelsan se prépare à attaquer 2026 sur les chapeaux de roue. Avec la tournée pour défendre son dernier album La fuite en avant, qui découle du film Yoroï. Il passera par Bordeaux, orleans, Chambord et de nombreux festivals cet été. Avant de terminer l'année 2026 avec pas moins de 10 Accor Arena à Paris.