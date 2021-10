Orléans : la mairie expérimente une rue scolaire dans le quartier de l'Argonne

Le dispositif essaime un peu partout. Comme à Bourges par exemple, la ville d’Orléans inaugurait ce lundi matin une rue scolaire. Une rue où les voitures sont interdites lors des entrées et sorties des classes. Le but, créer « un sas de sécurité pour les élèves et leurs parents qu’ils viennent à pied, à vélo ou en trottinette », explique la municipalité dans un communiqué.

Améliorer la sécurité

Concrètement, rue de la Gendarmerie est désormais fermée à la circulation de 8h10 à 8h55 et entre 16h15 et 16h45 pour permettre l’arrivée et le départ des enfants de l’école Marie Stuart.

« A la fin de cette expérimentation, un retour d’expériences sera demandé aux parents », précise la mairie. La rue scolaire pourrait ensuite être pérennisée et d’autres voir le jour près des groupes scolaires orléanais.