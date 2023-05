Orléans : le programme des fêtes johanniques pour le week-end du 8 mai

Une idée de sortie pour ce week-end prolongé : les fêtes johanniques battent leur plein à Orléans, jusqu’au 8 mai ! La 594ème édition de l’événement, débuté le 29 avril dernier, sera marquée par plusieurs temps forts ces prochains jours.

Le marché médiéval s’est installé ce vendredi 5 mai au Campo Santo. Il est ouvert jusqu’à 22h ce vendredi, puis de 10h à 23h samedi, de 10h à 22h dimanche et de 10h à 19h lundi. Gastronomie, danse, comédie, musique, fermes, jeux médiévaux : l’occasion de découvrir de nombreuses traditions d’antan et le savoir-faire d’artisans médiévaux. L’entrée est gratuite. Samedi 6 mai, des démonstrations et initiations d’arts martiaux historiques européens sont également prévues place de la République.

Parmi les temps forts du dimanche 7 mai : la cérémonie de remise de l’étendard, devant la cathédrale Sainte-Croix. Elle aura lieu à 22h, et sera suivie à 22h40 par la projection d’un son et lumière de 18 minutes, intitulé « Hommage aux fêtes de Jeanne d’Arc ». Dans un tout autre registre, le set électro se tiendra sur le parvis du théâtre, de 23h à 1h30. Jérémy Adavio, le lauréat du Orléans DJ Cast, sera suivi par des shows de Trinix et W&W.

Les fêtes johanniques prendront fin lundi 8 mai. L’hommage officiel débutera à 14h30 devant la cathédrale. Il sera présidé cette année par l’essayiste et romancière franco-iranienne Chahdortt Djavann. Le défilé militaire commencera à 14h50, avec notamment un survol de la cathédrale par un avion A400M. Le cortège commémoratif s’élancera ensuite à 15h20 de la place Sainte-Croix. La restitution de l’étendard clôturera les fêtes à 18h30.

Sachez que le son et lumière sera ensuite visible les vendredis et samedi du 13 mai au 1er juillet, puis du mercredi au dimanche du 5 juillet au 2 septembre.