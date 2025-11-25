Pierre Garnier : un album-live pour terminer en beauté l'année 2025

Tout souri à Pierre Garnier. Après avoir dévoilé le clip de son dernier single, Horizon, place maintenant à un album-live enregistré à l'occasion d'un concert de son Chaque seconde Tour.

Une émotion sur la scène du Zénith de Caen

Devenu l’un des artistes incontournables de la scène française depuis sa sortie de la Star Academy, Pierre Garnier a dévoilé vendredi 14 novembre son tout premier album live, Chaque seconde Tour – Live à Caen.

Enregistré lors de son concert au Zénith de Caen, sa ville natale, cet album capture l’énergie et l’émotion de sa tournée triomphale. On y retrouve, bien sûr, ses titres emblématiques, de Ceux qu’on était à Adieux nous deux, sans oublier Nous on sait, revisités spécialement pour la scène.

Un dernier concert pour 2025... à Caen

Pierre Garnier clôturera son année 2025 comme il l’a commencée : sur scène. Après un passage très attendu à l’Arkea Arena de Floirac, le 29 novembre, il terminera sa tournée en beauté chez lui, à Caen, le 17 décembre.

Son premier album, Chaque seconde, a été vendu à plus de 290 000 exemplaires et certifié double disque de platine.