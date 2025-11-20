Quand un CV s’affiche en plein concert des Jonas Brothers… et transforme la vie de Scott Kelly

Lors d’un show des Jonas Brothers à Buffalo, le 9 novembre, deux spectatrices remarquent un homme occupé à analyser un CV plutôt qu’à profiter du concert. Intriguées, elles zooment sur son téléphone et dévoilent le nom du candidat : Scott Kelly. La vidéo postée sur TikTok explose aussitôt, cumulant plus de 55 millions de vues et déclenchant une avalanche de réactions.

Les fans commentent, s’amusent, partagent. Les Jonas Brothers eux-mêmes s’emparent de l’histoire : Nick Jonas plaisante en saluant le « professionnalisme » de Scott Kelly, tandis que Joe ajoute sur le ton de l’humour qu’il l’« embauche ». Certaines marques surfent aussi sur le buzz, comme un célèbre équipementier, qui recommande publiquement le candidat. Plusieurs entreprises vont même jusqu’à proposer de le recruter.

Problème : Scott Kelly n’est pas en recherche active. Déjà employé dans une société de télécommunication, il apprend par un ami qu’il est devenu viral alors qu’il assistait à un cours en ligne pour son MBA. Invité dans l’émission de Jimmy Fallon aux côtés des Jonas Brothers, il explique que l’homme vu en train d’étudier son CV est un recruteur intéressé par le profil de vétérans. Les deux hommes ont d’ailleurs servi dans la même unité d’infanterie en 2014, ce qui a motivé ce coup d’œil en plein concert.

Même s’il n’a aucune intention urgente de changer de poste, Scott Kelly prévoit tout de même de rencontrer le recruteur autour d’un café. Et si un jour il décidait de se lancer sur le marché du travail, pas de panique : sa boîte mail est désormais littéralement « saturée d’opportunités ». Une notoriété express, déclenchée par une simple scène captée au moment le plus inattendu.